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В Сургуте обновили асфальт у военкомата и во дворах на Ленина

В Сургуте залатали еще два проезда в районе Энергетиков и центре города

В Сургуте обновили асфальт у военкомата и во дворах на Ленина
Фото t.me/slepovsurgut

Проезд к военному комиссариату на улице Энергетиков, 3/1, а также прилегающая к нему площадка получили новое асфальтовое покрытие. Работы выполнены вечером накануне, сообщил глава Сургута Максим Слепов. По его словам, ремонт стал возможен благодаря поддержке строительной компании «ЮВиС», которая взяла эти участки на себя.

Также в выходные «ЮВиС» провела фрезеровку и укладку асфальта во внутриквартальных проездах на улице Ленина. Обновление дорожного полотна коснулось территории площадью около 850 квадратных метров — между домами № 23 и № 33, № 19 и № 21, а также № 11 и № 17. Один из этих проездов активно используется родителями, которые провожают детей в гимназию «Лаборатория Салахова». Два других участка пока имеют статус частично бесхозяйных, однако, как отметил глава города, ведётся работа по их оформлению в муниципальную собственность.

Максим Слепов поблагодарил руководство строительной компании за активную и оперативную поддержку в благоустройстве городских территорий.


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Сегодня в 13:49, просмотров: 70, комментариев: 0
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