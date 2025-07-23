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​Танцы на капоте обернулись штрафами: сургутских блогеров поймала полиция

В Сургуте танец на движущейся машине закончился эвакуацией авто и протоколами

​Танцы на капоте обернулись штрафами: сургутских блогеров поймала полиция
Фото и видео: МДПС Сургут / vk.com

Полицейские Сургута быстро вычислили и привлекли к ответственности двух молодых людей, которые решили повторить интернет‑тренд. В мессенджерах разлетелось видео, на котором 20‑летний парень танцует, стоя на капоте движущейся машины. В это время 19‑летний водитель едет по улице Университетской, сообщает пресс-служба городского отделения ГАИ.

«В тот же день полицейские установили личности нарушителей и вызвали их для разбора правонарушения. С молодыми людьми проведена профилактическая беседа о недопустимости подобных действий, которые не только нарушают ПДД, но и создают угрозу для жизни участников дорожного движения», ‒ указали в сообщении.

Итог ‒ пять протоколов и штрафы на общую сумму восемь тысяч рублей.

«На водителя составлены административные протоколы за нарушение правил перевозки людей, непристегнутый ремень безопасности, управление ТС без внесения данных в действующий полис ОСАГО. Отметим, что с начала 2025 года водитель уже 18 раз привлекался за нарушения ПДД. Пассажир, исполнявший зажигательный танец во время движения авто, привлечен по ч. 1 ст. 12.29 КоАП РФ», ‒ добавили в пресс-службе ГАИ.

Примечательно, что, даже приехав на разбирательство в ГАИ, 19‑летний водитель снова нарушил правила и припарковался на месте для инвалидов. Объяснил, что машина принадлежит отцу друга с инвалидностью. Но транспортное средство не числится в реестре таких автомобилей, и пассажира с ограниченными возможностями здоровья внутри не было. В итоге ‒ еще один протокол и эвакуация машины на спецстоянку.


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Сегодня в 13:06, просмотров: 123, комментариев: 0
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