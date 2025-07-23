Сургутяне трогательно поблагодарили пожарных за спасенных питомцев

Семья из Сургута поблагодарила огнеборцев за помощь во время пожара, который произошел 27 июня в одном из многоквартирных домов. Когда на место прибыли подразделения, выяснилось, что в ванной загорелась стиральная машина. Пострадавших среди людей не было, но пожарные нашли в квартире двух испуганных кошек и вынесли их из задымленного помещения, сообщает пресс-служба МЧС России по ХМАО.

«Действия вашей бригады во время чрезвычайного происшествия, когда на кону стояли жизни людей и наших пушистых друзей, стали примером чести, мужества и служения обществу», ‒ написала хозяйка животных в благодарственном письме.

Отдельные слова признательности семья адресовала старшему дознавателю Николаю Исаенко. По словам погорельцев, он несколько раз встречался с ними, помогал разобраться с документами и поддерживал морально.

«Спасибо за ваше чуткое отношение и поддержку в трудную минуту. Вы настоящий профессионал и замечательный человек!» ‒ подчеркнули жители Сургута.