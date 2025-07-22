Энергетики Сургута строят новые линии и центры питания, чтобы у садоводов не было перебоев

В дачных кооперативах Сургута и Сургутского района обновляют старые линии и ставят новое оборудование. Всего в этом году энергетики СГЭС и ЮТЭК-РС модернизацию пройдут сети более чем в 15 кооперативах, среди них «Чернореченский», «Крылья Сургута», «Победит‑1», «Прибрежный» и «Рассвет», сообщили редакции siapress.ru в пресс-службе СГЭС.

Руководители компаний Максим Медведев и Виталий Пак выезжали в садовые товарищества, чтобы посмотреть, как идут работы, и проверили строительство новых центров питания «Дачная» и «Победит». Эти объекты нужны для стабильного напряжения и для того, чтобы выдерживать выросшее потребление электричества.

Вместе с модернизацией сетей идет и массовая замена старых счетчиков на «умные» приборы, которые сами передают данные. Для дачников это бесплатно ‒ все расходы берут на себя энергокомпании. До конца 2025 года в садовых товариществах планируется установить больше 26 000 таких счетчиков.

В этом году в обновление дачных сетей вложат около 400 миллионов рублей. Построят 78 километров новых линий электропередач и 16 дополнительных центров питания. А к 2027 году общие инвестиции в надежное электроснабжение дач Сургута и района достигнут 1,6 миллиарда рублей.