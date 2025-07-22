Сургут ищет подрядчика на обработку водоемов в 2026 году

Администрация Сургута объявила аукцион на проведение ларвицидной обработки городских водоемов. Начальная цена контракта − 2,1 миллиона рублей, заявки от подрядчиков принимаются до 30 июля, говорится на сайте госзакупок.

«Результаты оказания услуг снижение численности преимагинальных стадий в обработанных водоемах через один-три дня после обработки», − написали в техзадании.

Там же указано, что подрядчик проведет двукратную обработку всех открытых водоемов Сургута. Первая обработка запланирована с 23 мая 2026 года (с возможной корректировкой сроков в зависимости от погоды и результатов обследований). Вторая − через 25-30 дней после первой.

Исполнителю предстоит соблюдать строгие требования:

использовать разные ларвицидные средства для предотвращения устойчивости комаров;

применять препараты с остаточным сроком годности не менее 5 месяцев;

перед каждой обработкой обследовать водоем на наличие личинок и предоставлять акт обследования;

вести ежедневные фото- и видеоотчеты с указанием даты, места и используемых средств.

Кроме того, подрядчик обязан обеспечить безопасность работ, использовать сертифицированные препараты, соблюдать нормы охраны окружающей среды и пожарной безопасности. Если работа будет неэффективной, то ему придется провести повторную обработку за свой счет.

Отметим, что в день обработки на местах должны появляться предупредительные таблички.