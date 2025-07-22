На загородной трассе «Лянтор – д. Лямина» произошло ДТП с опрокидыванием автомобиля. По предварительной информации, 66-летняя женщина за рулем Volkswagen врезалась в «КАМАЗ». После удара легковушка съехала с дороги и опрокинулась, сообщает Госавтоинспекция Югры.

«Около 11:10 на 7 км автодороги «Лянтор - д. Лямина», 66-летняя автоледи «Volkswagen», по предварительным данным, допустила наезд на стоящий «КАМАЗ» с последующим съездом с дороги и опрокидыванием авто. В результате автоаварии виновница происшествия получила травмы», − говорится в сообщении.

Всего за минувшие сутки на окружных дорогах зарегистрировали три ДТП, в которых трое человек получили травмы.