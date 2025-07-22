В школах и детсадах Сургута обновляют оборудование для столовых

В Сургуте продолжается подготовка к новому учебному году: в 63 образовательных учреждениях города — школах, детских садах и учреждениях дополнительного образования — обновят оборудование в пищеблоках. Об этом сообщил глава города Максим Слепов.

На закупку торгово-технологического оборудования из бюджета Сургута выделено 75,7 миллиона рублей. Средства уже поступили, учреждения заключают договоры с поставщиками и организуют приёмку техники. Оборудование планируют поставить до 1 сентября.

Новое оснащение получат 32 школы, 30 детских садов и одно учреждение дополнительного образования. Это свыше половины всех образовательных организаций Сургута.

«Качественное питание — важнейшее условие пребывания детей в учреждениях образования», — подчеркнул Максим Слепов.

Среди закупаемого оборудования: жарочные и пекарские шкафы, пароконвектоматы, холодильники, плиты, печи, кухонные машины, витрины, линии раздачи и прочая техника, необходимая для хранения, приготовления и подачи пищи.