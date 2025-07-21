Появление высокого забора вокруг главного корпуса СурГУ связано с антитеррористическими требованиями

Жители Сургута заметили, что вокруг главного корпуса СурГУ на проспекте Ленина, 1 появился высокий забор. Многие удивились и начали задавать вопросы, зачем он нужен.

«Правда ли, что это из-за застройки Ядра центра города?» ‒ написал читатель портала.

В университете корреспонденту siapress.ru рассказали, что работы начались в июне 2025 года. Забор ставят не просто так, а по правилам, которые установило правительство для защиты образовательных объектов.

«Установка забора осуществляется в связи с Постановлением Правительства РФ от 7 октября 2017 г. № 1235 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства образования и науки Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)». Данное постановление определяет необходимость усиления мер безопасности на объектах, находящихся в ведении Министерства образования и науки. Основной целью установки забора является обеспечение антитеррористической защиты объекта», ‒ пояснила и. о. начальника медиацентра СурГУ Ирина Панченко.

По словам спикера, забор поможет ограничить доступ посторонних и сделать территорию главного корпуса университета более контролируемой. Кроме того, на объекте дополнительно появятся камеры видеонаблюдения и система контроля входа.

Работы по обустройству ограждения продолжаются и будут завершены до конца месяца.