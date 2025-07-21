Toyota и Lada загорелись ночью на Университетской в Сургуте

В ночь на 20 июля на улице Университетской в Сургуте произошел пожар: загорелись два автомобиля ‒ Toyota RAV‑4 и Lada Vesta, сообщили в пресс‑службе ГУ МЧС России по ХМАО.

«В 02:06 поступило сообщение о возгорании автомобилей «Toyota RAV-4» и «LADA Vesta». Возгорание было локализовано в 02:29, открытое горение ликвидировано в 02:30. По вызову от МЧС России привлекались семь человек личного состава и две единицы техники. Причина возгорания устанавливается органами дознания», ‒ указали в сообщении.

Позднее стало известно, что Toyota RAV‑4 подожгли. Это подтвердили кадры с камеры видеонаблюдения, установленной неподалеку: на записи видно, как к припаркованной у дома Университетская, 23/5, машине подбегает неизвестный, обливает ее горючей смесью, поджигает и убегает с места преступления, указали в группе «К‑Информ».