Кардиолог Югры объяснила, как смена климата и долгие поездки влияют на сердце

Отправляясь в отпуск после операции на сердце, пациенты должны действовать с особой осторожностью. Длительные переезды, перелеты и смена климата могут стать серьезной нагрузкой для сердечно‑сосудистой системы, особенно в послеоперационный период. Об этом редакции siapress.ru рассказала врач-кардиолог Кардиоцентра Сургута Гузель Чернышева.

«Перед отпуском пациентам, перенесшим аортокоронарное шунтирование (АКШ) или стентирование артерий, необходимо проконсультироваться с лечащим врачом. У каждого пациента восстановительный период индивидуален и зависит от состояния здоровья. Следует избегать вождения автомобиля в течение одного месяца после операции на открытом сердце, так как скорость реакции за рулем может быть замедлена из-за слабости, утомляемости и действия лекарств», ‒ пояснила Гузель Чернышева.

Кардиолог подчеркнула: в дорожной аптечке обязательно должны быть назначенные препараты и средства экстренной помощи при резком повышении давления.

Людям с острыми заболеваниями, обострениями хронических патологий, травмами или в раннем послеоперационном периоде лучше отказаться от перелетов и поездок в горы ‒ перепады атмосферного давления могут негативно сказаться на самочувствии.

Если во время поездки появляются одышка, боли в груди, головокружение или резкая слабость, нужно незамедлительно обратиться за медицинской помощью.