После полугода поисков в Сургуте нашли тело ребенка

Тело ребенка, провалившегося под лед в районе речпорта в январе этого года, обнаружили в Сургуте. Об этом сообщили в ГИМС МЧС по Югре.

«19 июля в 16:54 от очевидца поступило сообщение о том, что в paйоне ГCK «Нептун» в г. Сургуте на р. Обь плывет тело. В 17:15 дежурной сменой Сургутского водолазно-спасательного центра тело было доставлено на причал ГСК «Нептун». В результате проведенных мероприятий установлено, что найдено тело ребенка, 2017 г.р., провалившегося под лед 13 января 2025 г. в г. Сургуте», – говорится в сообщении.

Трагедия произошла 13 января. Тогда два третьеклассника вышли на лед, чтобы прокатиться на льдине. Лед не выдержал, дети оказались в воде. Одного мальчика спасли, а второй ушел под лед на глазах у спасателей.