Более 7,5 тысячи сургутских школьников успешно завершили ГИА

В Сургуте завершился основной период государственной итоговой аттестации для выпускников 9‑х и 11‑х классов. Как сообщает администрация города, экзамены прошли более 7,5 тысячи ребят: 2 375 одиннадцатиклассников и 5 186 девятиклассников.

«Более семи с половиной тысяч детей успешно прошли государственную аттестацию. Обстоятельств, которые могли бы помешать детям проверить свои знания и сдать экзамены, не произошло. Итоговая аттестация проведена в соответствии с установленными требованиями. Все службы, которые брали на себя обязательства по обеспечению качественного проведения экзаменов, отработали», – рассказала и. о. директора департамента образования Администрации города Лилия Соловей.

В этом году увеличилось количество ребят, получивших максимальные результаты. 16 выпускников набрали 100 баллов по пяти предметам. Двое из них воспользовались правом пересдачи и улучшили результаты до высшего балла.

Пересдачей воспользовались 651 выпускник. Из них 499 улучшили результаты, 88 показали более низкие баллы, а у 64 показатели остались прежними.

Среди девятиклассников больше всего отличных отметок по литературе, географии, физике и английскому языку. Впервые в истории ГИА в Сургуте больше девятиклассников выбрали информатику для итоговой аттестации, чем обществознание.

Кроме того, в этом году было подано 113 апелляций. По итогам рассмотрения 32 выпускникам повысили баллы и итоговые оценки.

По итогам экзаменов 409 выпускников получили аттестаты с отличием. Из них 215 одиннадцатиклассников награждены медалями Российской Федерации «За особые успехи в учении» I и II степеней.