Глава Сургута оценил производственные мощности одной из дорожно-строительных компаний города

В Сургуте продолжается масштабная кампания по ремонту дорог. В этом году на обновление улично-дорожной сети выделено рекордное финансирование – 1,6 млрд рублей, сообщает администрация города. Всего планируется привести в порядок более 33 километров дорожного полотна, и уже выполнено около 40% от запланированного объема. Чтобы оценить, как идет процесс, глава города Максим Слепов посетил производственную площадку компании «ЮВиС», которая выполняет значительную часть работ.

«Объемы дорожного строительства и ремонта в этом году – беспрецедентные. Это стало возможным благодаря поддержке Губернатора Югры Руслана Николаевича Кухарука. Средства, в том числе, направлены на строительство пяти дорог, что значительно превышает прошлогодние объемы. Для меня важно понимать, как работает сургутский бизнес. Кроме того, имеет большое значение контроль качества проводимых работ. Он многоуровневый. Немаловажна и дальнейшая эксплуатация дорог, а также гарантийный ремонт, если такой потребуется. Все работы должны выполняться качественно и в срок, что позволит сократить расходы бюджетных средств на восстановление», – подчеркнул Максим Слепов.

Как отмечает мэрия, компания «ЮВиС» располагает производственной базой площадью 50 гектаров. Здесь работает асфальтобетонный завод, производство плитки, бетонный узел, карбидно‑сортировочный комплекс и склад ГСМ. По словам главного инженера Антона Суворова, предприятие полностью обеспечивает город материалами и экономит не менее 25% средств, производя их самостоятельно.

«Работы начинаются с подбора асфальтобетонной смеси согласно техническому заданию и проектным решениям с учетом климатических условий округа. Далее предусмотрено три этапа контроля качества: контроль входящих материалов, контроль смеси на асфальтобетонном заводе, включая проверку температуры смеси, и контроль качества покрытия на дороге через отбор кернов и испытания совместно с лабораториями заказчика и строительного контроля», – дополнил начальник строительной лаборатории «ЮВиС» Василий Тепляков.

Кроме того, на производстве «ЮВиС» проходят практику студенты строительных специальностей, часть из которых остаются работать на предприятии. Максим Слепов отметил, что это помогает сохранить в городе квалифицированные кадры и развивать отрасль.

Напоминаем, в этом году обновят дороги на 10 участках уличной сети, пяти заездах и парковках, 10 тротуарах и 13 внутриквартальных проездах. Колейность уберут на площади свыше 63 тыс. кв. метров. Почти половину этого объема выполняет «ЮВиС».