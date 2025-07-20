В Сургуте объявили предупреждение о непогоде

В Сургуте сегодня, 20 июля, ожидается сильный ветер. По информации городского Гидрометеобюро, днем порывы могут достигать 15-17 метров в секунду.
Рекомендации управления по делам ГО и ЧС жителям города:
– по возможности ограничить выход на улицу;
– контролировать детей и не оставлять их без присмотра;
– не находиться около стен домов, так как с крыш возможно падение кровельных материалов;
– обходить стороной рекламные щиты, деревья, недостроенные здания;
– не подходить к оборванным проводам и раскачивающимся вывескам.