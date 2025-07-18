Больше 600 школьников уже работают летом в Сургутском районе

В Сургутском районе продолжается кампания по трудоустройству несовершеннолетних. Ее реализует «Районный молодежный центр», и особенно активно она проходит сейчас – в сезон летних каникул. На сегодняшний день уже трудоустроены 637 ребят, рассказал глава муниципалитета Андрей Трубецкой в своих соцсетях.

«В зависимости от возраста ребята работают от четырех до семи часов в день. Они пробуют себя в роли помощников специалиста по работе с молодежью, делопроизводителя и архивариуса, вожатых, участников медиаотрядов, помогают с благоустройством и озеленением поселений», – указал он.

Рабочие места предоставляют не только сам молодежный центр, но и партнеры – школы, библиотеки, музеи.

«В июне на базе СОШ в Белом Яре, Ляминой, Лянторе и Угуте функционировали лагери труда и отдыха, где школьники также получали свой первый профессиональный опыт. Одновременно с трудотерапией для подростков организована профориентация. С ними встречаются общественные деятели, психологи, лекторы», – добавил Андрей Трубецкой.

По итогам работы каждый подросток получит зарплату – 15,3 тысячи рублей. Всего в 2025 году в районе предусмотрено 1 853 рабочих места для школьников. На организацию кампании из бюджетов Югры и муниципалитета выделено около 31 миллиона рублей.