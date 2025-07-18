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​«Срубили ценные породы»: жители Сургута требуют наказать предпринимателя за вырубку деревьев

Сургутяне подали жалобу в полицию из‑за вырубки деревьев на проспекте Набережный

​«Срубили ценные породы»: жители Сургута требуют наказать предпринимателя за вырубку деревьев
Фото: Ирина В.

Жители Сургута возмущены вырубкой деревьев у одного из заведений на проспекте Набережный. Об этом в комментариях под публикацией главы города Максима Слепова рассказала местная жительница Ирина В.

По ее словам, два года назад вдоль проспекта высадили молодые деревья, однако недавно предприниматель, владеющий пивным заведением, срубил несколько деревьев, в том числе ценных пород.

«Весь город занимается насаждением деревьев и кустарников. Инициативные люди присоединяются каждый раз к таким акциям. Два года назад вдоль проспекта Набережный были высажены молодые деревья. Но сегодня несознательный ИП в сквере вырубил городские деревья. И притом срубили и дерево ценных пород. Уже подали заявление на хозяйку пивнушки в полицию. Сейчас пишем письмо губернатору, чтобы таких нерадивых предпринимателей наказывали по всей строгости», – написала она.

В администрации города ответили на комментарий, пояснив, что спорный участок не относится к муниципальной земле.

«Эта территория находится в частной собственности. В соответствии с действующим законодательством, оформление разрешения на право вырубки зеленых насаждений на земельных участках, находящихся в собственности физических и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, не требуется», – сообщили в мэрии.

Несмотря на это, возмущенные жители намерены обратиться в прокуратуру, чтобы ситуацию дополнительно проверили надзорные органы.


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Сегодня в 13:33, просмотров: 132, комментариев: 0
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