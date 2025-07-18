Подготовка к отопительному сезону в Сургуте идет полным ходом

В Сургуте продолжается масштабная подготовка к новому отопительному сезону. Уже сейчас в городе реконструируют и ремонтируют сети тепло‑ и водоснабжения, а также водоотведения. В 2025 году планируется заменить свыше девяти километров коммуникаций, рассказали в пресс-службе городской администрации.

«Отопительный период завершился 30 мая, и уже в первых числах июня началась текущая ремонтная кампания, которая реализуется в соответствии с планом подготовки города к зимнему сезону. Он включает в себя планово-предупредительные мероприятия, выполнение которых на текущий момент достигло 42%. Параллельно проводятся регламентные работы на сетях тепло- и водоснабжения, а также водоотведения, степень готовности которых оценивается в 51%. В текущем году запланирована замена более девяти километров тепловых сетей, что составляет 8,8% от всех ветхих сетей города. Отмечу, что Правительством Российской Федерации к замене рекомендовано только 5%», – поделился и. о. директора департамента городского хозяйства Администрации города Александр Недашковский.

Работы ведутся на десятках участков. Специалисты СГМУП «Городские тепловые сети» реконструируют 27 объектов, в том числе на улицах Лермонтова, Дзержинского, Флегонта Показаньева, 30 лет Победы и Игоря Киртбая. Всего предстоит заменить чуть более семи километров сетей.

Как отмечают в «ГТС», один из крупных проектов – техническое перевооружение участка по улице Университетской протяженностью около 140 метров. Завершение всех работ с благоустройством территории запланировано на 15 октября.

Напоминаем, подача тепла начнется после того, как среднесуточная температура воздуха продержится ниже +8 градусов в течение пяти дней. В первую очередь тепло получат объекты социальной сферы, затем жилой фонд.

Контроль за ходом подготовки ведет администрация Сургута. Проверку готовности к осенне‑зимнему периоду пройдут 13 теплоснабжающих и 53 управляющие организации, товарищества собственников жилья и другие собственники, обслуживающие 1 305 многоквартирных домов. Все работы пока идут по графику, утверждают в администрации.