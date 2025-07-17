Афиша мероприятий на выходные в Сургуте

19 июля

Танцевальный флешмоб «Танцуем вместе»

Место проведения: Парк «За Саймой» со стороны Россетей. Время: 11:00.

Сургутян ждет разминка на свежем воздухе. Под музыкальное сопровождение участникам будут предложены танцевальные связки в различных стилях.

Вход свободный. 6+

Музейное занятие «Жил-был пес»

Место проведения: Сургутский художественный музей, улица 30 лет Победы, 21,2, Музейный центр, третий этаж. Время: 14:00.

Для жителей и гостей города подготовили музейное занятие из серии «Животные на войне». На мероприятии участники познакомятся с подвигами четвероногих героев Великой Отечественной войны, а также нарисуют с помощью угля пейзаж с собакой.

Телефон для записи: 51-68-11. Цена билета: детский – 100 рублей, взрослый – 120 рублей. 6+

Мастер-класс по брейкингу «Летний джем»

Место проведения: Парк «За Саймой» со стороны Россетей. Время: 18:30.

Участники проведут разминку, выполнят основные базовые элементы в танцевальном направлении брейк-данса, а также посоревнуются в батлах друг с другом.

Вход свободный. 6+

Metal в «Невесомости»

Место проведения: Дом культуры «Невесомость», проспект Мира, 33/1. Время:19:00.

В эту субботу на сцене «Невесомости» для горожан выступят группы ЕЛЬ и PARTY KILLERS. Они исполнят свои песни в жанре метал. Каждый сможет насладиться чарующими ритмами тяжелой музыки.

Телефон для справок: +7 (995) 242-77-82. Цена билета: до мероприятия ‒ 300 рублей, на входе ‒ 500 рублей. 16+

20 июля

Массовые тренировки по ушу

Место проведения: Спортивный городок «На Сайме», МБУ ДО СШОР «Кедр». Время: 14:00.

Если вы давно хотите научиться технике ушу, то это мероприятие для вас. Участников ждут массовые тренировки базовых комплексов традиционного китайского ушу.

Зарегистрироваться можно по ссылке. 6+

Экскурсия «Под парусом в Сибирь»

Место проведения: Историко-культурный центр «Старый Сургут», улица Энергетиков, 2. Время: 14:00 и 16:00.

Горожане всех возрастов могут отправиться в увлекательное путешествие по сибирским просторам. Гостей мероприятия ждет атмосферная прогулка по реке Сайме на деревянных стругах – гребных суднах первопроходцев.

Телефон для записи: 24-78-39 (доб. 118). Цена билета: детский – 100 рублей, взрослый – 200 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 0+

Психологически-юмористическое шоу «Не осуждаю»

Место проведения: Дом культуры «Невесомость», проспект Мира, 33/1. Время: 20:00.

Сургутян приглашают на психологически-юмористическое шоу на выпуск «Типы привязанности. Или как найти подходящего партнера». На протяжении всего шоу участники смогут задать вопрос, а комики Рамиль Нуртдинов и Кирилл Андреев ответят на него. Гость вечера – психотерапевт Эрнест.

Телефон для справок: +7 (995) 242-77-82. Цена билета: 750 рублей. 18+