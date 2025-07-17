Новый центр для семей Сургута построят по инициативе горожан

В Сургуте скоро откроется новая многофункциональная локация для семейного досуга и саморазвития – «ДЖЕМ». Здесь можно будет бесплатно заняться гончарным делом, поиграть в музыкальном коворкинге, потренироваться в современном спортзале, получить консультацию психолога, попробовать себя в авиамоделировании или оставить ребенка в игровой комнате, сообщает администрация города.

«Пространство «ДЖЕМ» создается специально для молодых семей с целью укрепления института семьи. Современное общество нуждается в местах, где молодежь и семьи могли бы свободно встречаться, обмениваться опытом и получать удовольствие от совместных занятий. Именно такими площадками становятся общественные пространства, созданные усилиями самих молодых семей и поддержанные администрацией города», – отметила начальник отдела молодежной политики комитета внутренней и молодежной политики администрации Сургута Ольга Кривобокова.

Проект придумал клуб молодых семей Сургута. Цель «ДЖЕМа» – создать для молодых родителей условия, где они смогут выбирать разные занятия и форматы общения с детьми любого возраста, чтобы проводить время вместе, развивать творческий потенциал всей семьи и укреплять семейные отношения. Проект реализуют благодаря механизму инициативного бюджетирования.

«Идея создания «ДЖЕМа» родилась, когда мы подумали о том, куда пойти молодой семье, где провести время, чтобы это было бесплатно, и чтобы были разные ресурсы в одном месте. В данном направлении нравится, что есть возможность реализации спортивного, музыкального направления и многое другое. Такое разнообразие возможностей позволяет семьям самостоятельно выбирать формы досуга и развлечения, учитывая интересы каждого ребенка и родителя», – поделилась представитель инициативной группы Мария Сидоренко.

Инициативу поддержала администрация Сургута, а проект уже заявлен на окружной конкурс. Это позволит получить из окружного бюджета до 70% от стоимости, чтобы реализовать еще больше идей для города.

«Уникальная практика Сургута по поддержке и реализации инициативных проектов была отмечена на федеральном уровне. В этом году на всероссийском конкурсе в сфере общественных финансов практика Сургута по реализации инициативных проектов заняла первое место. В этом году на реализацию проектов выделено 107 миллионов рублей», – подчеркнула директора департамента финансов администрации Сургута Маргарита Новикова.

С 2021 года в Сургуте реализовали 39 подобных проектов, а в 2025‑м запланированы еще 15. Участвовать в инициативном бюджетировании могут любые активные горожане: достаточно собрать команду из трех человек старше 18 лет и подать проект на портале администрации города в разделе «Инициативные проекты».