​В Сургуте ремонтируют 37 образовательных учреждений

В Сургуте в рамках летней ремонтной кампании модернизируют и обновляют 37 объектов системы образования. Работы ведутся в 20 школах, 15 детских садах и двух учреждениях дополнительного образования. Основная цель — подготовить здания к новому учебному году и создать комфортные, безопасные условия для школьников и воспитанников детсадов.

Как отметил директор муниципального казённого учреждения «Дирекция единого заказчика по капитальному строительству и инвестициям Сургута» Андрей Цап, в 2024 году финансирование на ремонт образовательных учреждений было существенно увеличено. Это позволило не только расширить перечень объектов, охваченных работами, но и провести капитальные ремонты, заменить инженерные коммуникации, обновить фасады и кровли зданий.

Наиболее масштабные работы сейчас ведутся в школе №29, где капитально ремонтируют входные группы. На объекте полностью заменят изношенные ступени, укрепят несущие конструкции, установят поручни и перила, а также создадут безбарьерную среду для маломобильных учеников — появятся пандусы и специальные подъёмники.

«На сегодняшний день бетонирование отмостки выполнено на 80%, заливка бетоном крылец с фундаментом — на 70%. В ближайшее время начнём укладывать ступени. Работы планируем завершить до 1 сентября», — сообщил представитель подрядной организации Андрей Мицура.

Также в рамках кампании запланированы следующие виды работ:

обновление наружных инженерных сетей — в школах №1 и №20;

организация пунктов охраны и пропускного режима — возле школ №32 и №44;

капитальный ремонт кровли — в здании дополнительного образования «Технополис»;

реконструкция входных зон — в школах №5, 15, 22, 26, 29 и лицее №3;

завершение реконструкции школы №8 — одной из старейших школ города.

Текущий ремонт внутренних помещений проводится в детских садах №26, 74 и в школах №4, 7 и 22.

Особое внимание уделяется вентиляции. Системы воздухообмена будут смонтированы в детских садах №8, 18, 22, 25, 37, 65, 74, 77, 89, а также в школах №6, 12, 45, 46, лицеях №1, 3, гимназиях «Перспектива», «Лаборатория Салахова» и лицее имени генерала Хисматулина.

Среди прочих мероприятий:

улучшение санитарно-гигиенического оснащения — в детском саду №28 и школе №1;

установка современных пунктов охраны — в школах №32 и 44;

ремонт контейнерных площадок — в детских садах №4, 14, 22, 26, 37, 47, школе №15, начальной школе №30, гимназии №2 и гимназии имени Ф.К. Салманова.

Все работы проводятся по утверждённому графику. Завершить их планируется до 1 сентября — ко Дню знаний. Это позволит детям и педагогам начать учебный год в обновлённых, комфортных и безопасных условиях.

При поддержке Администрации Сургута