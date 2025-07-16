В Сургуте завершен ремонт на одной из центральных улиц города

В центральной части Сургута завершён ремонт улицы Бахилова — работы выполнены с опережением графика. Здесь уложено новое асфальтовое покрытие, обновлены тротуары и бордюры. Ремонт провели в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Как сообщила заместитель директора департамента городского хозяйства администрации Сургута Анна Коршунова, подрядная организация АО «Автодорстрой» приступила к работам 13 мая. В течение двух месяцев подрядчик полностью выполнил ремонт на участке протяжённостью около 340 метров. Площадь асфальтирования проезжей части составила 4600 квадратных метров, площадь обновлённых тротуаров — 2100 квадратных метров.

Обновление улицы Бахилова — лишь часть масштабной дорожной кампании, развернувшейся в Сургуте этим летом. В 2024 году в городе планируется отремонтировать более 280 тысяч квадратных метров дорожного полотна. Работы ведутся как в рамках нацпроекта, так и за счёт средств местного бюджета.

Сейчас в активной фазе находится ремонт сразу на нескольких улицах. Завершаются работы на улице Югорской, где в этом году обустраиваются заезды и пешеходные зоны. Также ведётся замена покрытия на улице Юности и на двух участках проспекта Ленина.

«У нас достаточно большой объём работ, но подрядные организации настроены на исполнение договорных обязательств в короткие сроки», — прокомментировала Анна Коршунова.

Дополнительно за счёт городского бюджета обновляют дорожное покрытие на улицах Ивана Шидловского и Профсоюзов, устраивают новый заезд в районе улицы 30 лет Победы, 21/2, ремонтируют подъездные пути к спорткомплексу на улице Маяковского и приводят в порядок проезжую часть на улице Аэрофлотской.

Текущая ремонтная кампания охватывает не только непосредственно дороги, но и пешеходную инфраструктуру. В 2024 году в планах муниципалитета — обновление 10 участков тротуаров, ремонт 13 внутриквартальных проездов, а также ликвидация колейности и проведение ямочного ремонта на площади около 20 тысяч квадратных метров.