​В Сургуте восстановили дорогу между улицами Ленинградской и Дзержинского

В Сургуте завершены восстановительные работы на участке между домами по улице Ленинградская, 10а и улице Дзержинского, 8, где весной произошёл провал грунта после прокладки инженерных сетей к новому спортивному комплексу у школы № 12.

Как сообщили в администрации города, с наступлением тепла грунт оттаял, что привело к образованию просадки. Для обеспечения безопасности на месте была установлена защитная ограда, ограничивающая движение транспорта.

В рамках летней ремонтной кампании городские службы обязали подрядную организацию устранить последствия в соответствии с гарантийными обязательствами. Специалисты подрядчика засыпали провал щебнем, а затем восстановили асфальтобетонное покрытие.

На данный момент дорожное покрытие восстановлено в полном объёме. Дополнительно подрядчик приступил к благоустройству прилегающей территории — ведутся работы по восстановлению повреждённого газона.