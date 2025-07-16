Полиция составила более 20 протоколов на водителей свадебного кортежа

В Сургуте радость за молодоженов обернулась серьезными проблемами для участников свадебного кортежа. Несколько водителей нарушили ПДД и затруднили проезд другим автомобилистам, рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк в своих соцсетях.

«Информация о происшествии была опубликована в одном из мессенджеров. Мои коллеги из Госавтоинспекции УМВД России по Сургуту оперативно отреагировали на публикацию», ‒ написала она.

Полицейские установили личности водителей примерно десяти автомобилей, входивших в состав кортежа. По итогам проверки составлено более 20 административных протоколов. Два автомобиля были отправлены на специализированную стоянку. Кроме того, у четырех водителей выявили неоплаченные штрафы ‒ на них также оформлены протоколы.

Инспекторы провели с каждым из участников кортежа профилактическую беседу, напомнив о недопустимости нарушений ПДД.