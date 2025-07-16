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​Подарок к 100‑летию: в Сытомино обустроили семейный парк отдыха

В Сургутском районе появились парки, тропы и новые пространства для жителей

​Подарок к 100‑летию: в Сытомино обустроили семейный парк отдыха
Фото: администрация Сургутского района

Семейный парк отдыха в Сытомино, современная детская площадка «Научная станция» в Лянторе и благоустраиваемая территория Барсовой горы ‒ именно эти общественные пространства посетил губернатор Югры Руслан Кухарук во время своего рабочего визита в Сургутский район. Все объекты были созданы за последние несколько лет при активном участии местных жителей и уже стали популярными точками притяжения, сообщает глава муниципалитета Андрей Трубецкой в своих соцсетях.

Семейный парк в Сытомино стал настоящим подарком к 100‑летию населенного пункта. На площади почти пять тысяч квадратных метров появились удобные скамейки, сцена для мероприятий, качели и малые архитектурные формы. Пространство озеленено и стало местом отдыха для жителей всех возрастов.

В Лянторе губернатор оценил новую детскую площадку «Научная станция», обустроенную между третьим и четвертым микрорайонами.

«Проект признавался победителем рейтингового голосования за объекты благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Благодаря этому получил финансирование на реализацию ‒ порядка 39 млн рублей из федерального, регионального и муниципального бюджетов», ‒ говорится в сообщении.

Площадка оборудована познавательными модулями, интерактивными панелями, игровыми элементами, батутом, качелями, гироскопом и даже песочницей с механическим экскаватором.

Еще одна точка притяжения ‒ Барсова гора. Здесь продолжается строительство музея и благоустройство прилегающей территории. Музейный комплекс охватит почти две тысячи квадратных метров. Уже сегодня для посетителей открыты тропа «ЧелоВечность» и интерактивные павильоны, несмотря на то что работы еще ведутся.

«По предложению Губернатора Югры Руслана Кухарука мощности всего парка могут быть использованы для проведения мероприятий окружного уровня», ‒ отметил Андрей Трубецкой.

По словам губернатора, такие проекты показывают, что активное участие жителей и совместные усилия всех уровней власти помогают создавать современные и комфортные пространства для отдыха и досуга.


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Сегодня в 13:54, просмотров: 122, комментариев: 0
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