Сургутянам рассказали подробности обновления «Камертона»

Центр культуры и досуга «Камертон» в Сургуте изменит внешний облик. Как рассказал siapress.ru начальник учреждения Даниил Маркин, основной акцент сделают на знаменитом барельефе − он станет визуальной доминантой здания, однако саму скульптурную композицию пока трогать не будут. При этом обновление фасада приурочено к 35-летию учреждения.

«Нам бы, конечно, хотелось изменить весь фасад. Он был отделан сайдингом больше десяти лет назад, и для учреждения культуры это не самое лучшее решение. Но сейчас мы меняем только центральную часть − рамку вокруг барельефа и входную группу. Это все тоже было в сайдинге, и эта часть полностью уйдет, вход в «Камертон» будет немного другой», − поделился Маркин.

По его словам, цель обновления − «сделать акцент на барельефе». Так, например, недавно с фасада пропала большая вывеска «Камертон». При этом сам барельеф пока не тронут, потому что восстановление потребует значительных затрат.

«У нас это было ранее в планах, но это стоит очень больших денег. Очень больших. Нам эксперт из Санкт-Петербурга дал положительное заключение, что он в хорошем состоянии. Конечно, можно было бы какие-то элементы возобновить, швы заменить, но мы пока приняли решение этого не делать. Он еще держится, смотрится красиво», − добавил руководитель учреждения.

С 1 июля по 18 августа в учреждении также проходят текущие ремонтные работы – обновляются классы, коридоры и другие помещения при необходимости. Это ежегодная практика перед началом творческого сезона.

Кроме того, также благоустраивается территория рядом с учреждением. Вдоль сквера прокладывают новую тротуарную дорожку. Все работы планируют завершить к сентябрю.

Напомним, что в прошлом году в «Камертоне» модернизировали зрительный зал, увеличив число посадочных мест с 268 до 409. Это позволило принимать больше гостей, включая гастролирующие театры из Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, Нижневартовска и Нягани. По словам Даниила Маркина, сейчас учреждение активно позиционирует себя как театральная и концертная площадка.