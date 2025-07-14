Дорожные службы Сургута промывают ливневку от улицы Аэрофлотской до Грибоедова

В Сургуте дорожные службы проводят масштабные работы по очистке и промывке коллектора дождевой канализации на улице Крылова. Работы завершатся сегодня, 14 июля, сообщили в администрации города.

«Работы масштабные. Коллектор на участке от улицы Аэрофлотская до Грибоедова, протяженностью 3,3 километра, содержит 96 дождеприемных колодцев», ‒ указали в сообщении.

В мэрии пояснили, что такие работы необходимы для поддержания нормальной работы системы водоотведения. Очистка ливневки проводится регулярно по мере засорения. Главными причинами забитых колодцев остаются песок и мусор, которые попадают внутрь вместе с дождевой водой.