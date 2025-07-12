Сургутский врач-стажер спасла мужчину с обширным инфарктом по дороге на работу

У ворот Окружного кардиодиспансера в Сургуте развязалась настоящая борьба за жизнь. Стажер отделения анестезиологии и реанимации №1 Екатерина Станкевская, направляясь утром на смену, заметила у обочины мужчину в тяжелом состоянии. Не раздумывая, она бросилась на помощь – и это спасло ему жизнь. Об этой истории рассказала главврач медучреждения Ирина Урванцева.

«Я припарковалась и подбежала к нему. Мужчина бледный, в поту, пульс слабый, жаловался на головокружение. В руках у него я увидела выписку из Кардиоцентра. Пациент несколько минут назад был в приемном отделении и отказался от госпитализации. Самостоятельно идти он уже не мог. Оперившись на меня, я практически на себе донесла его до своего автомобиля и отвезла в Кардиодиспансер. Диагностирован обширный трансмуральный инфаркт миокарда», – вспоминает молодой врач.

Благодаря слаженным действиям врачей и своевременному вмешательству, мужчине срочно провели стентирование закупоренной коронарной артерии.

Позже мужчина признался: почувствовал себя плохо на работе – он водитель и развозит хлеб. Несмотря на рекомендации медиков остаться в стационаре, решил сначала закончить дела. Выйдя из больницы, не успел отойти и пары сотен метров, как силы покинули его.

Сейчас Тапдыг Гаджиев восстанавливается под наблюдением специалистов. Он впервые оказался в стационаре и признался, что ранее не обращал внимания на боли в груди.