В парке Сургута выступят творческие коллективы и пройдут мастер-классы

В субботу, 12 июля, в Городском парке культуры и отдыха Сургута состоится фестиваль «Город добрых соседей». Праздничная программа продлится с 13:00 до 20:00, говорится в соцсетях парка.

На главной сцене выступят творческие коллективы с номерами в разных жанрах ‒ от народного вокала до современной хореографии. Для детей подготовили веселые конкурсы, эстафеты, игры и анимационные программы с любимыми персонажами.

Гости фестиваля смогут поучаствовать в спортивных состязаниях, мастер-классах по декоративно-прикладному творчеству и танцевальных флешмобах. В рамках ярмарки представят свои изделия сургутские мастера.

Приглашенные гости мероприятия ‒ группа «АйсЛето». Завершится праздник танцами под открытым небом. Организаторы обещают заряд позитива и хорошее настроение для всей семьи.