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​Сургутский район получит 26,5 млн рублей за эффективное управление бюджетом

Сургутский район стал победителем окружного конкурса по качеству бюджетного процесса

​Сургутский район получит 26,5 млн рублей за эффективное управление бюджетом
Фото: администрация Сургутского района

Сургутский район признали лучшим среди районов округа по качеству бюджетного процесса в 2024 году. По итогам конкурса, организованного региональным Департаментом финансов, муниципалитет получит грант в размере 26,5 миллиона рублей. Об этом сообщил глава района Андрей Трубецкой в соцсетях.

«Участники рейтинга оценивались по ряду критериев. Среди них: планирование и исполнение бюджета, долговая политика, открытость бюджетного процесса. Вновь был отмечен высокий уровень исполнения бюджета по доходам и расходам – выше 99,6%. Высокие баллы обеспечило отсутствие муниципальных заимствований и кредитов, а также лидерство в Югре по открытости бюджетных данных за 2024 год», − говорится в публикации.

Так, район стал лидером среди муниципалитетов Югры по объему средств местного бюджета, направленных на реализацию инициативных проектов – всего более 73 млн рублей.

Отдельное внимание эксперты уделили вовлечению жителей в обсуждение финансовых решений. Как отмечает Андрей Трубецкой, район активно развивает инициативное бюджетирование: в 2024 году на реализацию предложений местных жителей направили свыше 73 миллионов рублей.

За три года участия в конкурсе Сургутский район уже привлек в свой бюджет дополнительно более 111 миллионов рублей.


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          array(2) {
            [0]=>
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              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
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              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
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        bool(false)
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      object(CList)#321 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
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              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
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              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#322 (5) {
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          [0]=>
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        NULL
      }
    }
  }
}
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