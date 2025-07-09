Масштабный проект по реконструкции Нефтеюганского шоссе в Сургуте готов, но требует финансирования

Власти Сургута рассчитывают привлечь федеральные средства на реализацию масштабного проекта по реконструкции Нефтеюганского шоссе. Речь идет о строительстве транспортных развязок в районе пересечения с улицами Островского и Маяковского. Как сообщил глава города Максим Слепов, проектно-сметная документация на оба объекта уже разработана и прошла государственную экспертизу.

«Проект готов и прошел экспертизу, однако для его реализации необходимо значительное финансирование. По оценкам на 2020 год, стоимость работ составляла около пяти миллиардов рублей <...> Эта дорога является федеральной трассой, и мы надеемся, что нам удастся привлечь сюда инвестиции не только региона», − рассказал глава на пресс-конференции.

По его словам, развитие транспортной сети на этом направлении связано не только с решением текущих проблем перегруженности, но и с формированием крупной городской агломерации Сургут − Нефтеюганск. В том числе, таким способом хотят обеспечить транспортную доступность к мосту через реку Обь.

«На базе городской агломерации сформируется транспортно-логистический кластер национального значения, расположенный на пересечении федеральных и международных транспортных коридоров. Эти объекты позволят создать единый рынок труда, недвижимости, общие объекты обслуживания в муниципальных образованиях автономного округа», − пояснили в городской администрации.

Вместе с тем, в этом году планируется объявить конкурс на строительство участка дороги на улице Шидловского. Также скоро начнутся работы на Нижневартовском шоссе в рамках реализации проекта нового моста через Обь.

«Сегодня транспортно-дорожная инфраструктура не готова к такому большому количеству людей, поэтому активно пытаемся догнать то, что, к сожалению, не было сформировано, сделано раньше», – резюмировал Максим Слепов.