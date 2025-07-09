​В Сургуте продолжается обновление общественного транспорта

В Сургуте продолжается масштабное обновление городского автотранспорта. Как сообщил глава города Максим Слепов в официальных соцсетях, за последний год в Сургуте появилось 28 новых автобусов, из них 10 поступили в декабре 2024 года, а ещё 18 — в 2025 году. Техника закупалась за счёт средств окружного и городского бюджетов в рамках программы Минпромторга РФ.

Все новые автобусы — большого класса, работают на газомоторном топливе, адаптированы к климатическим условиям Югры и брендированы под городской транспорт. Это, по словам мэра, позволяет обеспечить своевременный выход на маршруты и соблюдение графиков движения.

«На три года запланировано его обновление на субсидии от региона и средства города. Ожидаем, что ежегодно будем закупать 30% автобусов для обновления парка общественного транспорта», — отметил Слепов.

Он подчеркнул, что работа по улучшению общественного транспорта ведётся сразу в нескольких направлениях. Одно из них — установка 60 новых тёплых остановок: они станут частью комфортной и безопасной инфраструктуры.

Параллельно Администрация занимается оптимизацией маршрутной сети и учётом предложений горожан. Так, в прошлом году в Сургуте были запущены три новых маршрута — №28, 28А и 29. С 1 мая 2025 года изменены маршруты №10, 36, 117 и 119. В настоящее время ведётся работа над корректировкой маршрута до аэропорта на основе обращений жителей.

Отдельное внимание уделяется и вопросам технического сопровождения: с газоснабжающими предприятиями решаются задачи, связанные с обеспечением транспорта газомоторным топливом, а также оптимизацией расчётов за проезд.