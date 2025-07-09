Сургут справился с расселением людей из аварийного жилья с опережением срока на 5 лет

Сургут на 99,9% избавился от аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 и до 1 января 2022 годов. По второму показателю город выполнил задачу досрочно − на пять лет раньше. Об этом сообщил глава муниципалитета Максим Слепов на пресс-конференции, которая состоялась 8 июля.

«99,9% аварийного жилья сейчас в Сургуте <…> Я знаю, такое жилье осталось в Сургутском районе. Так что предыдущая администрация справилась с этой задачей. У меня уже оставались точечные решения», − рассказал глава.

С 2019 по 2024 год в Сургуте расселили 91 172 квадратных метра деревянного фонда. Улучшили жилищные условия 6 896 человек. Это третий результат в автономном округе с большим отрывом и один из лучших по России, подчеркнул Максим Слепов.

По его словам, на уровне ХМАО за эти же годы ликвидировали около 867 тысяч квадратных метров аварийного жилья. Югра стала лидером по темпам расселения в Уральском федеральном округе и во всей стране.

Ранее сообщалось, что в 2024 году девять муниципалитетов ХМАО не смогли выполнить план по сносу аварийного жилья. Среди них – Сургут, Нижневартовск и Ханты-Мансийск. Позже ХМАО назвали лидером в России по темпам расселения аварийных домов.