Ресторатора из Сургута признали виновным в нарушении санитарных норм

Сургутский городской суд признал виновным управляющего кафе «Джонни Тунец» Теймура Зейналова в нарушении санитарных правил, из-за которых десятки людей получили пищевое отравление. Суд установил, что работа заведения велась с грубыми нарушениями санитарных требований, что и привело к массовому заболеванию посетителей, сообщает группа «Суды Югры» во ВКонтакте.

В результате Зейналову назначено наказание в виде одного года ограничения свободы. В течение этого срока ему запрещено:

‒ менять место жительства без согласия надзорного органа;

‒ покидать дом с 23:00 до 06:00 (кроме производственной необходимости);

‒ выезжать за пределы города;

‒ он также обязан ежемесячно отмечаться в органах контроля.

Дело рассматривалось в особом порядке, поскольку обвиняемый признал свою вину. Приговор пока не вступил в силу.