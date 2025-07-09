Пьяный сургутянин пострадал при ночном пожаре

В Сургуте этой ночью произошел пожар в многоэтажке на проспекте Пролетарском. Пожарные, прибывшие на место, зафиксировали дым из окна квартиры на девятом этаже. При тушении внутри нашли 61-летнего мужчину − хозяина квартиры. Его оперативно эвакуировали и передали бригаде скорой помощи, рассказали в ОНДиПР по городу.

«На момент пожара он находился в состоянии алкогольного опьянения. Предварительная причина пожара − неосторожное обращение с огнем. Подтвердится ли она, установит дознание», − говорится в сообщении.

В отделе надзорной деятельности и профилактической работы по Сургуту напомнили, что более трети всех пожаров в городе (38,25%) происходят по этой же причине − халатное обращение с огнем остается одной из самых распространенных причин возгораний.