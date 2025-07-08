В Сургуте медики скорой помощи спасли 68-летнюю женщину

В Сургуте фельдшерская бригада скорой помощи спасла 68-летнюю пациентку с острым инфарктом миокарда. Благодаря оперативным и грамотным действиям медиков женщине удалось сохранить жизнь. Об этом сообщили в телеграм-канале Департамента здравоохранения Югры.

30 июня в 14:05 в диспетчерскую службу поступил вызов: женщина пожаловалась на давящую боль за грудиной, возникшую при физической нагрузке. На место прибыла фельдшерская бригада в составе Андрея Новгородова, Кунел Ибадовой и Вагиза Махмудова. Уже через 11 минут медики начали осмотр.

У пациентки были зафиксированы типичные признаки ишемии миокарда. Ей была оказана первая помощь, однако от госпитализации она отказалась. Несмотря на это, сотрудники скорой не закрыли вызов и продолжили дистанционно наблюдать за её состоянием.

Через два часа боли усилились, и бригада вновь выехала по тому же адресу. У женщины диагностировали острый инфаркт миокарда. Во время подготовки к транспортировке у неё внезапно развилась фибрилляция желудочков — угрожающее жизни состояние, при котором сердце теряет способность эффективно перекачивать кровь.

Фельдшеры немедленно начали сердечно-лёгочную реанимацию, провели дефибрилляцию и восстановили сердечный ритм. Через 10 минут состояние пациентки стабилизировалось, после чего она была доставлена в специализированный стационар для дальнейшего лечения.

Медики напоминают жителям региона: при любых симптомах сердечной боли необходимо немедленно вызывать скорую помощь. Отказ от медицинской помощи и самолечение могут иметь тяжёлые последствия.