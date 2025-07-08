Сургутян приглашают участвовать во всероссийском конкурсе «Это у нас семейное»

Сургутские семьи могут принять участие во втором сезоне всероссийского конкурса «Это у нас семейное», сообщает администрация города. Проект проводится по поручению Президента России и входит в состав мероприятий национального проекта «Семья». Организатором выступает АНО «Россия — страна возможностей» при поддержке Минобрнауки России.

Цель конкурса — укрепление института семьи, продвижение семейных ценностей и поддержка активных многопоколенных семей по всей стране.

К участию приглашаются команды, состоящие из четырёх и более человек, представляющих как минимум три поколения одной семьи. Обязательное условие — наличие ребёнка от 5 до 17 лет на момент подачи заявки. В проекте могут участвовать как жители Сургута, так и других населённых пунктов Югры.

Конкурс проводится в несколько этапов:

– приём заявок открыт до 27 июля 2025 года;

– дистанционный этап пройдёт летом 2025 года;

– окружные полуфиналы состоятся осенью 2025 – зимой 2026 года;

– финал конкурса — летом 2026 года.

Победители получат сертификаты на улучшение жилищных условий на сумму до 5 миллионов рублей. Финалисты — возможность отправиться в семейное путешествие за счёт организаторов.

Заявку можно подать онлайн на официальной платформе конкурса: https://family.rsv.ru.