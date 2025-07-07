В России за три дня были отменены или задержаны тысячи рейсов

Аэропорты России функционируют в штатном режиме, все рейсы принимаются и отправляются. Об этом сообщили в Telegram-канале Росавиации. Федеральное агентство по воздушному транспорту совместно с Минтрансом продолжает контролировать ситуацию, обеспечивая выполнение всех обязательств перед пассажирами в соответствии с федеральными авиационными правилами.

Согласно опубликованной информации, в период с 5 июля по 06:00 мск 7 июля в российских аэропортах были отменены 485 рейсов, 88 воздушных судов были направлены на запасные аэродромы, а задержаны 1900 полётов. В целях поддержки пострадавших от сбоев в расписании оформлено 43 тысячи возвратов билетов, в гостиницах размещено 94 тысячи пассажиров, предоставлено 199 тысяч ваучеров на напитки и 155 тысяч – на питание. Особое внимание уделено работе московского аэропорта Шереметьево, на который пришлась значительная часть отмен и задержек.

7 июля в Сургуте были задержаны несколько рейсов. Так, два рейса в Шереметьево были задержаны на три-четыре часа, но уже вылетели. Запланированный на 12:45 рейс в тот же московский аэропорт отложен до 19:20. На четыре часа задерживается вылет в Сочи. Запланированный на 04:55 рейс в Санкт-Петербург вылетел только в 12:48, указано на онлайн-табло сургутского аэропорта.