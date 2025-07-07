Цифровые технологии разгрузили дороги Сургута

С начала внедрения интеллектуальной транспортной системы (ИТС) в Сургуте среднее время в пути по городу сократилось на 13%. Такие результаты зафиксированы по итогам пяти лет реализации проекта, который стартовал в 2020 году в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», говорится в группе «Дороги ХМАО» во ВКонтакте.

Как отмечают специалисты, благодаря системному сбору и анализу данных о дорожной обстановке удалось перераспределить нагрузку на ключевые участки сети и значительно уменьшить заторы. Информация от системы используется для управления светофорами и направлениями транспортных потоков в реальном времени.

«Уже внедрено программное обеспечение для мониторинга и управления общественным транспортом, а также для диспетчеризации службы содержания дорог. Функционирует подсистема метеомониторинга, модуль детектирования ДТП и ЧС», ‒ указали в сообщении.

На реализацию ИТС в Сургуте направили 30,5 млн рублей, из которых более 11 млн ‒ средства федерального бюджета. Полное завершение работ запланировано на ноябрь 2025 года.