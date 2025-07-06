В перинатальном центре Сургута провели повторный серкляж при сложной патологии шейки матки

Жительница Югры, пережившая три потери беременности на сроках 16-20 недель, смогла стать мамой благодаря врачам Центра охраны материнства и детства в Сургуте. Причина преждевременных родов заключалась в истмико-цервикальной недостаточности – патологии, при которой шейка матки не удерживает плод, рассказала президент центра Лариса Белоцерковцева в своих соцсетях.

«Для предотвращения преждевременных родов необходимо было наложить швы на шейку матки. Но из-за значительного укорочения шейки матки вагинальным доступом провести эту процедуру было невозможно», – пояснила Белоцерковцева.

Решение о проведении лапароскопического абдоминального серкляжа принял опытный хирург-акушер-гинеколог Валерий Панкратов. В ходе сложной процедуры шов был наложен на нижний сегмент матки, что позволило женщине доносить беременность. Роды прошли с помощью кесарева сечения, и ребенок родился здоровым.

Спустя время пациентка снова обратилась в Центр с желанием стать мамой. Однако прежний шов частично прорезался, и врачам пришлось удалить его и наложить новый. Операция оказалась технически крайне сложной из-за рубца от предыдущего кесарева сечения, изменений в анатомии и наличия спаек.

Несмотря на трудности, команда специалистов под руководством Валерия Панкратова успешно справилась с задачей, обеспечив женщине возможность снова стать матерью.