Сургутяне активно сдавали вторсырье, учили детей экологичности и помогали нуждающимся

В июне жители Сургута и Сургутского района сдали на переработку 17 тонн вторичного сырья – это новый рекорд. Таких результатов удалось достичь благодаря активному участию горожан, которых в организации называют «эко-героями», сообщили организаторы проекта «Птичка» в своих соцсетях.

«Июнь стал по-настоящему вдохновляющим месяцем, и все благодаря вам!» – пишут в «Птичке».

По итогам месяца самыми популярными фракциями стали стекло, бумага и электронные отходы.

Кроме сбора вторсырья, активисты провели и целую серию добрых дел. Так, списанные матрасы передали в приют для животных «Дорога домой» в Белом Яре. Также волонтеры оказали помощь другому приюту – «Дарим новую жизнь», передав крупы, ветошь и посуду.

За месяц проведено пять творческих мастер-классов по росписи шопперов и несколько эко-уроков – в том числе для детей из Сургутской школы с профподготовкой для обучающихся с ОВЗ. Кроме того, четыре экскурсии прошли для ребят из «Технополиса» на пункте приема «Птичка» на Спортзаводе. Еще одну – провели на Набережном проспекте, 5 строение 2 для учеников Лингва Центра.

Экологический проект также стал соорганизатором «Чистых игр» в Нефтеюганске – там участникам рассказали о раздельном сборе и переработке мусора.