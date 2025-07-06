В июне 2025 года в Сургуте на свет появились 706 малышей

За первые шесть месяцев 2025 года в Сургуте появилось на свет 3 619 малышей – 1 897 мальчиков и 1 722 девочки. За это время врачи приняли 42 двойни, а в июне помогли родиться 706 детям. Об этом сообщила президент Центра охраны материнства и детства Лариса Белоцерковцева в своих соцсетях.

«В июне родилось 371 мальчик и 335 девочек. Пять семей стали счастливыми вдвойне, а 35 малышей родились, благодаря процедуре ЭКО», – написала Белоцерковцева.

По ее словам, самой крошечной пациенткой месяца стала девочка, родившаяся 13 июня с весом всего 1 150 граммов. Сейчас она находится под круглосуточным наблюдением в отделении реанимации и интенсивной терапии. А самой тяжелой новорожденной июня тоже оказалась девочка – ее вес составил 5 050 граммов.

Пик рождаемости в июне пришелся на сутки с 06:00 утра 10 июня до 06:00 утра 11 июня – за это время на свет появились 38 малышей: 20 мальчиков и 18 девочек, включая одну двойню.