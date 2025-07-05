Сургутяне защищают двор от чужих машин с помощью самодельных ограждений

В Сургуте жильцы одного из домов по улице Кукуевицкого начали самостоятельно защищать двор от машин сотрудников соседней компании. Чтобы сохранить места для парковки, жители установили металлические конструкции – «ежи». Об этом сообщает «Вестник».

«Вынуждены ставить вот такие «ежики», чтобы наш двор не заставляли чужими машинами. А что поделать, боремся за парковочные места, как можем», – рассказал изданию один из жильцов дома.

Связаться с управляющей компанией, обслуживающей дом, не удалось – в приемной не ответили на звонок.