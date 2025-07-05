Арестованный врио главы МРЭО ГИБДД Сургута приехал в ХМАО в 2024 году

Временно исполняющий обязанности начальника МРЭО ГИБДД Сургута Александр Иванченко, которого задержали 3 июля сотрудники ФСБ и Следственного комитета, прибыл в ХМАО в 2024 году из другого региона. По данным источника URA.RU, близкого к силовым структурам, коллеги якобы высказывали претензии к новому инспектору.

«Он приехал недавно откуда-то с западной части России. Работал инспектором с 2024 года. А вот когда начальство ушло в отпуска – глава МРЭО с последующим увольнением, а его зам планово, – временно замещать их предложили ему. Но его коллеги жаловались кулуарно, что якобы при нем получить водительское удостоверение было просто. В этом ключе ходили неподтвержденные слухи даже о мигрантах. Возможно, какая-то жалоба сотрудниками МРЭО все же была направлена коллегам в параллельные ведомства, но подробностей пока нет, и утверждать не берусь», — строит предположения инсайдер.

URA.RU подчеркивает, что не располагает подтверждением этих сведений. Копии жалоб в распоряжении редакции отсутствуют. В УМВД подтвердили факт задержания, но отказались раскрывать данные сотрудника. В Следственном комитете от комментариев также воздержались.