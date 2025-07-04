​В Сургуте состоится фестиваль «Город добрых соседей»

12 июля в Сургуте пройдет фестиваль «Город добрых соседей» — масштабное городское мероприятие, объединяющее жителей на основе добрососедства, взаимопомощи и совместного творчества. Праздник состоится с 13:00 до 16:00 в городском парке культуры и отдыха (проспект Набережный, 37а).

Фестиваль станет открытым пространством для общения, вдохновения и совместного досуга. В программе — выступления, мастер-классы, выставки и активности для всей семьи.

Гостей ждут:

Концертная программа с участием музыкантов, танцевальных коллективов и хоров территориальных общественных самоуправлений, а также спортивных объединений Сургута;

с участием музыкантов, танцевальных коллективов и хоров территориальных общественных самоуправлений, а также спортивных объединений Сургута; Творческие мастер-классы по вязанию корзин из трикотажной пряжи, росписи матрёшек и другим видам прикладного искусства;

по вязанию корзин из трикотажной пряжи, росписи матрёшек и другим видам прикладного искусства; Выставка изделий ручной работы , где будут представлены украшения из бисера, полимерной глины с натуральными камнями, свечи, саше, аромадиффузоры, мыло, значки, брелоки и мягкие игрушки;

, где будут представлены украшения из бисера, полимерной глины с натуральными камнями, свечи, саше, аромадиффузоры, мыло, значки, брелоки и мягкие игрушки; Национальная выставка костюмов татар и башкир , позволяющая погрузиться в этнокультурные традиции народов, проживающих в городе;

, позволяющая погрузиться в этнокультурные традиции народов, проживающих в городе; Благотворительная ярмарка , организованная совместно с некоммерческими организациями Сургута, включая РО «Дай лапу», Федерацию Ушу и Федерацию Корэш Югры;

, организованная совместно с некоммерческими организациями Сургута, включая РО «Дай лапу», Федерацию Ушу и Федерацию Корэш Югры; Развлекательная программа с участием аниматоров, ростовых фигур, весёлых стартов, мастер-классов по Zumba fitness и занятиями по национальной спортивной игре «Кила», которую проведёт Ярослав Жалов , представитель Всероссийского общественного движения «Молодая Гвардия Единой России»;

с участием аниматоров, ростовых фигур, весёлых стартов, мастер-классов по Zumba fitness и занятиями по национальной спортивной игре «Кила», которую проведёт , представитель Всероссийского общественного движения «Молодая Гвардия Единой России»; Добрая лотерея, в которой каждый гость сможет выиграть приз от партнёров фестиваля.

Отдельное внимание организаторы уделили атмосфере гостеприимства: для всех участников будет организовано большое городское чаепитие под аккомпанемент баяна. Угощения предоставит «Пироговая компания» Сургута. Дополнительно по парку будут ходить наряженные коробейники с традиционной выпечкой от АО «Сургутский хлебозавод».

Организаторами фестиваля выступают МАУ «Городской парк культуры и отдыха» и МКУ «Наш город».