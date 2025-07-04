Сургутянин пытался вылететь в Волгоград, но из-за опьянения и скандала оказался в изоляторе

В аэропорту Сургута задержали 43-летнего югорчанина, который попытался сесть на рейс в состоянии алкогольного опьянения. Инцидент произошел во время посадки на рейс «Сургут ‒ Волгоград», сообщает пресс-служба Сургутского ЛО МВД России на транспорте.

«Установлено, что ранее судимый за имущественное преступление нарушитель приехал в аэропорт, чтобы улететь в Волгоград. В ожидании посадки на рейс мужчина распивал алкогольные напитки. При регистрации, заметив опьянение авиапассажира, представители авиакомпании сделали гражданину замечание, в ответ он начал громко выражаться грубой нецензурной бранью», – указали в сообщении.

Полицейские доставили пассажира в отделение и провели освидетельствование ‒ в выдыхаемом воздухе зафиксировано 0,7 мг/л алкоголя. В отношении мужчины составлен административный протокол по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство), ему назначен штраф. До рассмотрения дела его поместили в спецпомещение для задержанных.