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Новости

  • ​Куда сходить в Сургуте на выходных 5-6 июля? // АФИША

    ​Куда сходить в Сургуте на выходных 5-6 июля? // АФИША

    03 июля в 13:25
    547 0
  • ​Сильный дождь, град и шквалистый ветер: в Югре предупреждают о сильной непогоде

    ​Сильный дождь, град и шквалистый ветер: в Югре предупреждают о сильной непогоде

    Сегодня в 14:31
    51 0
  • ​Нетрезвый пассажир сорвал рейс из Сургута в Волгоград

    ​Нетрезвый пассажир сорвал рейс из Сургута в Волгоград

    Сегодня в 14:19
    76 0 
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​Нетрезвый пассажир сорвал рейс из Сургута в Волгоград

Сургутянин пытался вылететь в Волгоград, но из-за опьянения и скандала оказался в изоляторе

​Нетрезвый пассажир сорвал рейс из Сургута в Волгоград
Фото: утурфо.мвд.рф, Сургутский ЛО МВД России на транспорте

В аэропорту Сургута задержали 43-летнего югорчанина, который попытался сесть на рейс в состоянии алкогольного опьянения. Инцидент произошел во время посадки на рейс «Сургут ‒ Волгоград», сообщает пресс-служба Сургутского ЛО МВД России на транспорте.

«Установлено, что ранее судимый за имущественное преступление нарушитель приехал в аэропорт, чтобы улететь в Волгоград. В ожидании посадки на рейс мужчина распивал алкогольные напитки. При регистрации, заметив опьянение авиапассажира, представители авиакомпании сделали гражданину замечание, в ответ он начал громко выражаться грубой нецензурной бранью», – указали в сообщении.

Полицейские доставили пассажира в отделение и провели освидетельствование ‒ в выдыхаемом воздухе зафиксировано 0,7 мг/л алкоголя. В отношении мужчины составлен административный протокол по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство), ему назначен штраф. До рассмотрения дела его поместили в спецпомещение для задержанных.


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Сегодня в 14:19, просмотров: 78, комментариев: 0
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