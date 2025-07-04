После восьми лет учебы молодые врачи Сургута приступают к работе в медучреждениях Югры

В Сургуте завершили обучение 26 ординаторов кафедры кардиологии Медицинского института СурГУ. Молодые специалисты прошли двухгодичную ординатуру на базе Окружного кардиодиспансера и уже вскоре приступят к работе по специальностям: кардиология, анестезиология-реаниматология, неврология и сердечно-сосудистая хирургия, сообщает пресс-служба Кардиоцентра Сургута.

«С 2011 года Окружной кардиологический диспансер является клинической базой кафедры кардиологии Медицинского института СурГУ. Наши ординаторы имеют возможность обучаться у лучших специалистов Югры по семи специальностям: анестезиология-реаниматология, функциональная диагностика, генетика, кардиология, неврология, сердечно-сосудистая хирургия, физическая и реабилитационная медицина», ‒ указали в сообщении.

Как отметила заведующая кафедрой кардиологии Медицинского института СурГУ, главный врач ОКД, заслуженный врач РФ Ирина Урванцева, преподаватели делятся с ординаторами не только теорией, но и богатым клиническим опытом.

«За 14 лет мы обучили 308 ординаторов. Будущим врачам преподают ведущие доктора Кардиоцентра, имеющие не только ученые степени, но и богатый клинический опыт. Этот бесценный багаж знаний наши выпускники берут в самостоятельную профессиональную жизнь. Желаю молодым коллегам карьерных высот и бесконечной любви к выбранному делу на благо сердечного здоровья югорчан! Лечите от сердца и в любой ситуации оставайтесь достойны высокого звания врача!» – подчеркнула она.

Теперь выпускников ждет итоговая аккредитация и, после ее прохождения, – работа в медицинских учреждениях региона. В Кардиоцентре уверены: новые врачи достойно продолжат традиции сургутской медицины и принесут пользу жителям Югры.