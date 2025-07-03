Врачи Сургута спасли роженицу с редким диагнозом и высоким риском кровотечения

В Центре охраны материнства и детства Сургута успешно приняли роды у 36-летней пациентки с редкой и опасной патологией. Женщина поступила с предлежанием плаценты и аневризмой селезеночной артерии ‒ сочетание, требующее предельной медицинской точности и междисциплинарного подхода, рассказала президент Центра Лариса Белоцерковцева в своих соцсетях.

На консилиуме специалисты приняли решение провести кесарево сечение с одновременной эмболизацией маточных артерий, чтобы минимизировать риск массивного кровотечения.

«Хочу отметить, что в последнее время случаи предлежания плаценты становятся все более частыми. Это связано с ростом хронических воспалительных заболеваний матки, а также с травматическими повреждениями эндометрия после выскабливаний и операций. Иногда причина кроется в миоматозных узлах, искажающих анатомию органа», ‒ объяснила Лариса Белоцерковцева.

Операцию провели на 36-й неделе беременности. Благодаря профессионализму команды врачей на свет появилась здоровая девочка ‒ вес 2 600 граммов, рост 48 сантиметров.