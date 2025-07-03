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​Спасли и мать, и ребенка: в Сургуте успешно прошли сложные роды с двойным вмешательством

Врачи Сургута спасли роженицу с редким диагнозом и высоким риском кровотечения

​Спасли и мать, и ребенка: в Сургуте успешно прошли сложные роды с двойным вмешательством
Фото: Лариса Белоцерковцева / vk.com

В Центре охраны материнства и детства Сургута успешно приняли роды у 36-летней пациентки с редкой и опасной патологией. Женщина поступила с предлежанием плаценты и аневризмой селезеночной артерии ‒ сочетание, требующее предельной медицинской точности и междисциплинарного подхода, рассказала президент Центра Лариса Белоцерковцева в своих соцсетях.

На консилиуме специалисты приняли решение провести кесарево сечение с одновременной эмболизацией маточных артерий, чтобы минимизировать риск массивного кровотечения.

«Хочу отметить, что в последнее время случаи предлежания плаценты становятся все более частыми. Это связано с ростом хронических воспалительных заболеваний матки, а также с травматическими повреждениями эндометрия после выскабливаний и операций. Иногда причина кроется в миоматозных узлах, искажающих анатомию органа», ‒ объяснила Лариса Белоцерковцева.

Операцию провели на 36-й неделе беременности. Благодаря профессионализму команды врачей на свет появилась здоровая девочка ‒ вес 2 600 граммов, рост 48 сантиметров.


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Сегодня в 15:08, просмотров: 100, комментариев: 0
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