Афиша мероприятий на выходные в Сургуте

5 июля

Выставка «Современный древний Ямал»

Место проведения: Галерея современного искусства «СТЕРХ», улица Магистральная, 34/1. Время: с 10:00 до 18:00.

Все лето в Сургуте будет работать выставка восьми художников из ЯНАО. Глядя на картины, горожане могут познакомиться с бытом, менталитетом, верованиями, культурой и природой Ямала.

Телефон для справок: 35-09-78. Цена билета: от 100 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 0+

Выставка «Про девочку»

Место проведения: Культурный центр «ПОРТ», улица Майская, 10. Время: с 12:00 до 20:00.

В сургутском «Порту» продолжает действовать выставка московской художницы Наталии Лукомской. Ее работы погрузят сургутян в мир размышлений о детстве, взрослении и вечных вопросах бытия.

Телефон для справок: 24-25-62. Цена билета: от 100 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 0+

Летний психологический киноклуб в «Невесомости»

Место проведения: Дом культуры «Невесомость», проспект Мира, 33/1. Время: 19:00.

Жители и гости Сургута могут провести вечер субботы за совместным просмотром и психологическим разбором мелодрамы 1968 года «Доживем до понедельника». Участники обсудят сюжет фильма с точки зрения психологии отношений. Ведущий вечера ‒ психолог Гузель Ожерельева.

Телефон для справок: +7 (995) 242-77-82. Цена билета: до мероприятия ‒ 200 рублей, на входе ‒ 300 рублей. 12+

6 июля

Музейное занятие «Раз ромашка, два ромашка»

Место проведения: Сургутский краеведческий музей, Музейный центр, улица 30 лет Победы, 21/2, второй этаж. Время: 12:00.

Сургутян приглашают познакомиться с историей появления традиции отмечать один из самых важных праздников ‒ День семьи, любви и верности. Во время мероприятия участники изготовят авторский сувенир из фетра: ромашку ‒ символ этого праздника.

Телефон для записи: 90-77-34. Цена билета: 120 рублей. 6+

Мастер-класс по работе с бумагой

Место проведения: Центральная городская библиотека им. А.С. Пушкина, улица Республики, 78/1. Время: с 16:00 до 18:00.

Юных и взрослых горожан пригашают на увлекательный мастер-класс, на котором каждый освоит популярную технику объемного моделирования и создаст своими руками фигуру Александра Пушкина или героев его произведений.

Телефон для справок: 28-56-93. Цена билета: 500 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 6+

Открытый микрофон от Open Standup

Место проведения: Бар «Wallpub», проспект Ленина 50/2. Время: 20:00.

В этот вечер комики проверят новые шутки и доработают старые. На сцене выступят как самых опытные комики, так и начинающие ребята.

Телефон для справок: 8 (950) 510-72-99. Цена билета: до мероприятия ‒ 250 рублей, на входе ‒ 350 рублей. 18+