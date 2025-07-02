В МЧС сообщили о ложном вызове на ГРЭС-1 в Сургуте

Накануне вечером, 1 июля, на территорию Сургутской ГРЭС-1 выехали около 12 машин МЧС. Поводом стал громкий звук, который напугал жителей ближайших домов. Один из читателей siapress.ru сообщил, что около 16:30 произошел, по его мнению, «внезапный спуск давления», сопровождавшийся сильным шумом.

«Здесь только начало, сильный шум на видео, к сожалению, не попал», − уточнил очевидец.

В пресс-службе ГРЭС-1 опровергли информацию о происшествии.

«У нас ничего не случилось. Ни ЧП, ни проблем. Все работает, граждане могут не беспокоиться», – сообщили корреспонденту siapress.ru.

В МЧС по Югре пояснили, что речь идет о ложном вызове.

«Объект серьезный, поэтому у нас автоматически направляется большое количество техники и личного состава. Уже на месте проводится оценка обстановки. В этот раз − ложный вызов», – поделились в пресс-службе ведомства.