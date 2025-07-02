Полицейские Сургута передают в добрые руки овчарок Чинару и Титана

Центр кинологической службы УМВД России по городу Сургуту ищут новых хозяев для двух служебных собак, завершивших карьеру в полиции. Бельгийская овчарка по кличке Чинара и немецкая овчарка Титан отслужили положенные годы и теперь нуждаются в заботливых и ответственных семьях.

«Если вы мечтаете о верном друге и готовы подарить Чинаре или Титану заботу и тепло, звоните по телефону +7 908 809-91-80 в Центр кинологической службы УМВД России по г. Сургуту. Подарите собакам заслуженную пенсию в любящей семье!» − пишет пресс-служба УМВД.

Обе собаки прошли профессиональную подготовку, полностью привиты, дисциплинированы и хорошо социализированы. За время службы Чинара и Титан зарекомендовали себя как надежные и умные помощники полицейских.

Сотрудники кинологической службы готовы рассказать потенциальным владельцам о нюансах содержания этих собак, чтобы их адаптация к новой жизни прошла как можно мягче.